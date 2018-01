"Era un matrimonio particular", afirma la madre del acusado

La mala relación entre Ascensión (Susi) Amores y sus suegros quedó patente en la segunda sesión del juicio por jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Oviedo. La madre del procesado señaló que "era un matrimonio particular", que "la relación no era ni buena ni mala" porque era prácticamente inexistente, sobremanera desde que el matrimonio se hizo cargo del negocio familiar, la confitería La Duquesita, en el año 2012.

"Julio (que siempre trabajó en la pastelería) solía comer con nosotros y ella en su casa o en la de sus padres (en Oviedo). No nos frecuentábamos mucho, no teníamos mucho contacto", expuso la mujer, M. Á. C., que negó haber presenciado discusiones entre la pareja, que comenzó su noviazgo a los veinte años y contrajo matrimonio "por la iglesia" en 2008.

La madre de Julio Pardo aseguró que desde la jubilación no volvió a pisar La Duquesita porque "ella quería llevar el negocio a su manera". "Yo pretendía presentarles a los clientes, pero el primer día me dijo: 'Tu detrás del mostrador no puedes estar porque vienen los inspectores a todas horas'. No volví a despachar un pastel (....) Me aparté para que ellos se llevaran bien, que por nosotros no hubiera ningún problema en el matrimonio", expuso.

El que siguió acudiendo a diario a la confitería de Balsera para ayudar a Julio en el obrador fue su marido, situación que disgustaba a Susi Amores, según se ha puesto de manifiesto en la vista. En 2015 hubo un incidente que marcó un antes y un después. Según M. Á. C., su nuera "empujó" a su marido y "le dijo que no entrase en la confitería". En la primera sesión del juicio, en cambio, se hizo referencia a una presunta agresión del suegro a su nuera. Julio Pardo y Susi Amores cambiaron tras ese incidente la cerradura del negocio. El padre de Julio Pardo no ha sido citado por ninguna de las partes en el juicio, lo que llamó la atención del magistrado presidente.

La madre del presunto asesino de Susi Amores también fue interrogada por su relación con una hermana, la mujer a la que la víctima confesó que quería poner fin a su matrimonio. "Tenemos mala relación por una herencia desde que murió mi padre", declaró la madre de Julio Pardo.