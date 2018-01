"Tenía que estar muerto", dijo Julio Pardo a una tía suya en el hospital

El pastelero Julio Pardo permaneció varios días ingresado en el Hospital Central de Asturias tras ser localizado inconsciente en su casa, día y medio después de haber matado a golpes a su mujer. Allí recibió la visita de una tía por parte paterna, trabajadora del centro hospitalario. "Fui al módulo carcelario para ver si tenía ropa y me permitieron verle. Estaba sentado, en pijama, y me abracé a él. ¿Julio, qué pasó? Me dijo: 'No sé lo que pasó, sólo que tenía que estar muerto", declaró la mujer en la sesión de ayer.

La tía del autor del crimen del Carbayedo aseguró que "tenía muy buena relación" con Susi Amores. "La veía muy enamorada de él, y a él de ella", dijo. Compartieron esta tesis varios de los testigos citados ayer por la defensa ("amor total", "nunca una mala palabra"), si bien todos ellos reconocieron que no tenían una relación de confianza con la pareja. La mayoría de los citados eran clientes de la pastelería y comerciantes del entorno. Julio Pardo aseguró el lunes a preguntas de su abogado que estaba ahogado por las deudas. "Ella llevaba la voz cantante (...) Nunca me dijeron que tuvieran problemas económicos. Teníamos planeado ir juntos a Santo Domingo", dijo una conocida de la pareja.

La vista prosigue hoy con las pruebas periciales, entre ellas los resultados de la autopsia y de los exámenes toxicológicos que se realizaron al procesado. Las partes personadas en el procedimiento expondrán a continuación sus conclusiones definitivas, paso previo a las deliberaciones del jurado. Las acusaciones piden inicialmente 25 años de cárcel por un presunto delito de asesinato y la defensa la libre absolución.