IU pide la dimisión de la alcaldesa de Carreño por rechazar el relevo en el organismo comarcal

IU pidió ayer la dimisión de la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, por no asumir el cargo de presidenta de la Mancomunidad del Cabo Peñas. El coordinador de IU Asturias, Ramón Argüelles, exigió medidas para desbloquear la situación, mientras que el portavoz de la coalición en Carreño, Ángel García, anunció que reprobará la gestión del gobierno local y de la Alcaldesa. "La Mancomunidad es de Carreño y de Gozón, no de Carreño contra Gozón. Y esa situación de poner un municipio contra otro municipio, que surja del Ayuntamiento de Carreño y que surja de la alcaldesa, Amelia Fernández, a nosotros, como miembros de esa Corporación, nos llena de vergüenza", señaló García. A su lado, el edil de Gozón, César Fidalgo, indicó que los argumentos de Amelia Fernández "para no asumir la presidencia se caen por sí solos".

El PSOE de Carreño considera "demagógica" que la coalición "pretenda hacer creer que el futuro de la Mancomunidad se garantiza con un cambio en la presidencia". "Los servicios que se prestan desde el ente en los dos ayuntamientos tienen un coste y la responsabilidad de mantenerlos tiene que ser compartida por las dos partes de igual forma", explicó Gabriel Rodríguez, portavoz del gobierno de Carreño, que añadió: "Su futuro depende de la dimensión que pueda asumirse de cada uno de los servicios que ofrece".