Artime pide al PSOE que negocie con Carreño el futuro de la Mancomunidad

El portavoz del PP gozoniego, Ramón Artime, pidió ayer al PSOE local que negocie con el gobierno de Carreño, también socialista, para buscar una salida a la nueva crisis de la mancomunidad del cabo Peñas que comparten ambos municipios. "Tendrán que sentarse a hablar y decidir si queremos o no la mancomunidad; y en caso afirmativo, definir cómo la queremos", señaló el portavoz popular, que dice estar cansado de que los socialistas de ambos concejos "estén jugando al gato y al ratón". "Me da vergüenza ajena verles marear la perdiz con sus contradicciones", señaló Artime, pese a que su grupo político no asiste a ninguna convocatoria de la mancomunidad desde 2015. Además, Artime destacó que el Pleno de Gozón ha de revocar el acuerdo tomado en 2013, con un gobierno del PP al frente del Ayuntamiento, para disolver el órgano comarcal: "Se lo dije al Alcalde y se rió; ahora se lo pide la Alcaldesa de Carreño".