IU lamenta que se haya perdido el mandato sin un diálogo fructífero entre la izquierda

Izquierda Unida lamentó ayer que el mandato vaya a terminar sin que se haya dado un diálogo entre los grupos de izquierda en el Ayuntamiento de Avilés. "Hay que preguntarle al PSOE por qué no ha sido capaz de negociar con partidos como IU; la estrategia política de los socialistas en Asturias y España es otra. La verdad es que no entendemos su actitud. Aquí, el PSOE gobierna como si tuviera mayoría absoluta y como si Avilés fuera su cortijo particular cuando los ciudadanos, en las elecciones, recetaron diálogo y una corporación más plural y mayoritariamente de izquierdas", criticó ayer Juan José Fernández, coordinador de IU en Avilés. El líder de la coalición mostró así su malestar por la decisión del PSOE de ventilar con una llamada de dos minutos a la portavoz de IU, Llarina González, la negociación presupuestaria con su partido.

"Nosotros abordamos la negociación no como un farol ni como una escenificación. Hicimos propuestas asumibles, de mínimos, porque nuestro objetivo era trasladar a Avilés el acuerdo conseguido en Asturias", afirmó Fernández. Esas propuestas se basaban en una congelación de las privatizaciones en el Ayuntamiento de Avilés y en aumentar la partida de Bienestar Social a través de la implantación de una renta social. "Ni siquiera entraron a negociar y dialogar. Dijeron que no desde el primer minuto. La negociación del gobierno es un paripé porque además ya la ligaron a una posible cuestión de confianza. El PSOE presentó un presupuesto cerrado cuando, si hubiera tenido interés, ya en ese borrador podría haber incluido propuestas de otros partidos tras haber mantenido conversaciones previas", censuró el coordinador de IU. Fernández recriminó que mientras Adrián Barbón, secretario general de la Federación Socialista Asturiana, había conseguido restablecer el diálogo con la izquierda en Asturias, en Avilés, eso mismo parece imposible: "No nos podemos sentar a un diálogo franco".

El PSOE no sólo recibió ayer críticas de IU. También el PP reprochó a la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, que les acusara de "falta de ideas" tras renunciar a seguir negociando el presupuesto. "Nos sorprende su respuesta. El PP no va a apoyar un presupuesto que no ha hecho y en el que no cree y más cuando hay partidas innecesarias. La ciudad que queremos no es la que quieren los socialistas; estamos en las antípodas", afirmó Ana Bretón, concejala del PP.

El portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, propondrá a la junta gestora votar en contra de las cuentas. También votará en contra de la Alcaldesa en la cuestión de confianza.