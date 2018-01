La concejala de Hacienda censura a IU: "Está muy cómoda en la oposición"

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, censuró ayer la actitud de IU ante una hipotética negociación con el PSOE. "Son ellos los que han pasado de formar gobierno con la izquierda en Avilés a estar en una posición muy cómoda en la oposición. Llevan tres años poniendo excusas para no negociar y están perdiendo oportunidades para sumar propuestas", aseveró ayer la concejala socialista. Lo mismo que IU criticó al PSOE por no seguir los pasos de la FSA, Ruiz reprochó que "IU de Avilés no se parece a la IU del Principado".

"IU de Avilés ha perdido la brújula; no sabe dónde está la izquierda y la derecha. Creo que debe enfrentarse a sus contradicciones, ya que no puede estar años defendiendo un modelo social y ahora proponer otro distinto", aseguró la edil de Hacienda en referencia al plan de la coalición para implantar en Avilés una renta social similar a la de Gijón.

"No vamos a perder un solo minuto discutiendo una propuesta que falta a la dignidad de las personas. Para nada es de izquierdas; es un sistema conservador que estigmatiza la pobreza. Por eso nosotros seguiremos defendiendo unos servicios sociales que trabajan de manera innovadora y políticas que normalicen la situación de las personas", aseguró Ruiz. La concejala destacó que el modelo social de Avilés fue construido con consenso político, con una contribución muy activa de IU.

"Estuvo mucho tiempo en el gobierno con nosotros y hacía aportaciones constructivas a un modelo consolidado en Avilés. Ha pasado de ser una fuerza constructiva a ser parte de la oposición que no saca adelante ninguna política", lamentó.

Respecto al PP, Ruiz se mostró sorprendida de que decidiera descolgarse de las negociaciones "sin esperar la respuesta del gobierno". "Son ellos los que no han tenido el compromiso de hacer aportaciones a un presupuesto que es de todos los ciudadanos", afirmó.