Los jubilados de Salinas critican la rescisión del contrato al gestor del bar

Un grupo de socios de la asociación de jubilados y pensionistas "La Peñona" de Salinas critican a la junta directiva de la entidad por rescindir el contrato a los responsables de la cafetería sin contar con los asociados. "Cuando nos enteramos de la decisión les pedimos que no lo hicieran porque la mayoría de los socios estamos muy contentos con la gestión de la cafetería pero nos dijeron que el acuerdo ya está tomado", señaló un portavoz de los críticos.

Los socios que no comparten la iniciativa de la directiva piden que se reconsidere la decisión ya que los gestores de la cafetería "llevan muchos años y no hemos tenido ningún problema con ellos sino todo lo contrario. No entendemos que la propuesta no se haya debatido en una asamblea", protestan.