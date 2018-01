La gestora del PP, a los tres ediles críticos: "Si estás en un partido, o lo aceptas o te vas"

Los tres concejales del PP Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco Zarracina se podrían enfrentar a un expediente disciplinario por parte del partido -e incluso la expulsión- por sus críticas al portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, por romper las negociaciones del presupuesto de Avilés con el gobierno socialista. Entre otras cosas, afirmaron, que ahora, el partido es "irrelevante" en el Ayuntamiento y que defendían "otra forma de hacer política". El presidente de la junta gestora, Pedro de Rueda, anunció ayer que va a poner en conocimiento del Comité de derechos y garantías del PP de Asturias sus declaraciones "para que tome las medidas oportunas".

"Tuvimos una reunión de la gestora para hablar del presupuesto municipal y el portavoz explicó la postura del partido. Se tomó una decisión tras votar y allí no dijeron nada de su malestar", aseveró De Rueda. El presidente defendió que el presupuesto que presenta el PSOE "no es el que quiere el PP" y acusó a los tres ediles de "deslealtad" a su portavoz. "Es un comportamiento insólito que el portavoz defienda una postura y ellos, la contraria. Si tienen otra visión del presupuesto, igual es que deberían estar en otro partido, que no es el PP. Si quieren hacer daño, ése es su camino. Creo que no tienen aprecio al PP y si estás en una organización, o la aceptas o te vas. No entienden lo que es trabajo en equipo y jerarquía", espetó el responsable local.

De Rueda defendió que el PP de Avilés no es el mismo "que el de los últimos 24 años" -dirigido, primero, por Joaquín Aréstegui y, después, por Carmen Rodríguez Maniega-. "Esos tiempos han pasado. Nosotros miramos al futuro, estamos atrayendo gente con ganas de trabajar, con ilusión. Y estos señores están a otra cosa, con nostalgia de esos tiempos pasados que no deberían volver. Los personalismos ya no caben. Se trata de trabajar y eso no lo acaban de entender", arremetió el presidente de la junta gestora del PP avilesino. Pedro de Rueda defendió que esa labor "silenciosa" que está realizando la nueva dirección da sus frutos: "No es casualidad que el Ministro de Fomento venga tanto a Avilés, por ejemplo. Es fruto de un trabajo del portavoz, de la gestora, de los militantes".

Pedro de Rueda se reafirmó en que la gestora va a seguir con el camino iniciado hace ocho meses, cuando el PP regional los nombró. "Nosotros vamos a seguir trabajando y trayendo cosas positivas para Avilés. Ellos, lo que han demostrado es deslealtad y querer hacer daño al partido y, por eso, quizá lo que menos les importa es el presupuesto", concluyó el presidente de la junta gestora del PP avilesino.