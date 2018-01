"Fue accidental", aduce el denunciado por clavar una navaja en la ingle a su mujer

El hombre denunciado el pasado viernes por clavar una navaja en la ingle de su pareja en presencia de sus hijos, J. J. G., ha sido enviado al centro penitenciario de Villabona por el juez avilesino encargado de los casos de violencia de género, Julio Martínez Zahonero, que ayer oyó la versión del supuesto agresor. El presunto maltratador, que estaba en busca y captura desde el día de autos, se entregó a primera hora de la mañana de ayer en las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional de la calle Río San Martín, donde acudió acompañado de un abogado del despacho ovetense Hernando y Asociados. "Ha manifestado que fue un accidente y que si no se entregó antes fue porque no cree haber hecho nada grave", explicó el abogado de J. J. G. a la misma puerta de la comisaría, donde algunos familiares del hombre a esas horas ya detenido aguardaban noticias sobre su destino inmediato.

J. J. G. prestó declaración en las dependencias policiales y a continuación fue trasladado al Juzgado de Avilés, donde compareció ante el juez de violencia de género manteniendo la misma versión que en la comisaría: que en su ánimo no estaba agredir a su esposa y que el "pinchazo" que supuestamente recibió la misma tuvo que producirse, en todo caso, de forma "accidental" y en el transcurso de una discusión subida de tono que, al parecer, tuvieron los cónyuges. Tanto es así que, siempre según expone el letrado, "la Policía estuvo ese día en el domicilio conyugal y los agentes no detuvieron a J. J. G. porque, según cabe suponer, entendieron que no había motivo; sólo se inició su búsqueda cuando, horas después, se presentó denuncia".

Según el abogado de J. J. G., la relación conyugal de su cliente "pasa por momentos tensos" debido a las tiranteces entre el nombre y una de sus hijastras, precisamente la que tuvo la iniciativa de avisar a sus abuelos del altercado protagonizado por sus padres con navaja de por medio. "La denuncia parte de una menor con problemas psicológicos (en relación a la hijastra de J. J. G.) y la lleva a cabo formalmente la suegra, que no estaba presente cuando ocurrieron los hechos", argumentó el abogado de J. J. G. dando a entender que ninguna de las denunciantes tiene suficiente credibilidad.

La mujer agredida, por su parte, persiste en su negativa a testificar contra su marido y presentar denuncia. Precisamente, el abogado del detenido anunció ayer su intención de requerir al juez para que le tome declaración: "Su testimonio es crucial para entender lo que pudo ocurrir en el domicilio", señaló el letrado. Así mismo, el abogado comentó que puso ayer en conocimiento de su cliente la existencia de una orden de alejamiento -dictada el viernes- que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de su esposa o hijos: "Su reacción fue felicitarse por tal hecho, dado que considera que en este momento le perjudicaría entrar en contacto con la hija denunciante". Además de la orden de alejamiento, la mujer víctima de la presunta agresión ha sido objeto en las últimas horas de un protocolo de seguridad de grado máximo para preservar su integridad.

La supuesta agresión se produjo a primera hora de la mañana del viernes en un piso del barrio del Arbolón y fueron dos de los hijos menores de edad de la pareja (los que la mujer había aportado al matrimonio fruto de una relación anterior) quienes avisaron a sus abuelos maternos de lo sucedido. La madre de la víctima acudió a la Comisaría ante la negativa a denunciar de su hija, que ni siquiera quería ir al Hospital San Agustín a curarse. Finalmente, fue atendida en el centro hospitalario. Presentaba una herida incisa de un centímetro en la ingle derecha. Ella tiene 39 años, él 43 y mantienen una relación sentimental desde hace trece años. Al presunto agresor le constan, aparte de otros antecedentes, al menos dos episodios previos de presuntos malos tratos, pero su compañera nunca los confirmó vía denuncia.