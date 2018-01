"La Peñona" informará a los socios sobre la gestión de la cafetería

La junta directiva de la Asociación de Pensionistas y Jubilados "La Peñona" de Salinas ha convocado una asamblea para el día 25 de enero para informar a los socios de las causas por las que no han renovado el contrato a la concesionaria de la cafetería. "La concesionaria llevaba ocho años y podría haber seguido, pero ha habido problemas como que llamaba la atención a los socios que no consumían, cuando no es obligatorio y otros asuntos que desde la junta directiva tenemos obligación de no permitir", señaló ayer un portavoz de la entidad. "La obligación de la junta directiva es velar por el buen funcionamiento y que los socios estén bien atendidos", añadió.

La directiva está buscando un nuevo concesionario para que atienda la cafetería. "Mientras, la dirección seguiremos manteniendo abierto el local todos los días de 17.00 a 21.30 horas. Además en la asamblea del día 25 explicaremos todos los pormenores", señaló el portavoz.