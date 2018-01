Alarma en Avilés por una gran nube negra en las baterías de Arcelor

Una gran nube negra sobre las baterías de coque de Arcelor ha encendido las alarmas en Avilés. La gran humareda se ha producido sobre las cinco y media de esta tarde.

Según ha podido saber este periódico, el incidente puede estar relacionado con una caída de tensión que se ha producido hace unos minutos en las instalaciones de la siderúrgica. El corte de suministro eléctrico no ha afectado solo a la coquería, sino que más instalaciones se han visto afectadas.

Todos los mecheros de las baterías se han encendido para quemar el gas que se produce en el proceso de destilado de carbón. La multinacional está investigando la causa y el alcance del incidente.



Denuncia de los ecologistas

El portavoz del Colectivo Ecologista, Fructuoso Pontigo, asegura haber denunciado ya el incidente ante la Consejería de Medio Ambiente. "Cuando no es una nube, es una fuga, o un vertido, no hay mes que no haya un accidente en una instalaciones viejas y que funcionan con una importante precariedad. La empresa tiene que tomar medidas decididas de mejora ya si quiere que sigan funcionando unos años más", ha señalado a través de un comunicado.

"Vamos a seguir insistiendo en que queremos empleo industrial, pero no a cualquier precio, menos a cuenta de nuestra salud como permite el Principado y el Ayuntamiento de Avilés, que son cómplices de esta lamentable situación que llevamos años padeciendo por permitirla continuamente, mirando para otro lado", ha concluido Pontigo.