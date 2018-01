La Alcaldesa se queja ante Lastra de la exclusión en el proyecto para la ronda norte

Las quejas por no contar con Castrillón para el nuevo proyecto de la ronda norte protagonizaron ayer el encuentro entre la alcaldesa, Yasmina Triguero (IU), y el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra. Al encuentro, que tuvo lugar en Oviedo, acudió también el concejal de Obras y de Medio Ambiente, José Luis Garrido. "La propuesta que se propone no es la mejor, seguimos apostando por un túnel bajo la ría", afirmó Triguero. La Alcaldesa trasladó a Lastra su intención de presentar alegaciones. "El estudio informativo que se va a redactar incluye dos propuestas: la que seguramente se aprobará que pasa por Gaxín y otra que mantiene la carretera por el castillo de Gauzón", dijo. "No nos negamos a que la carretera pase por Castrillón sino a las propuestas que hay sobre la mesa. Son decisiones políticas, no técnicas", remató.

El saneamiento de Pillarno y Quiloño fue otro de los asuntos que se trató en la reunión. "Técnicos del Principado y del Ayuntamiento estudiarán las obras pendientes. Los ramales pendientes estaban incluidos en el Plan director del saneamiento y en un acuerdo político entre el PSOE e IU. En un plazo breve sabremos cual será la decisión del Principado para acometer la obra pendiente", dijo la regidora de Castrillón.

La Alcaldesa explicó que el Consejero les trasladó su intención de intentar financiar mediante un crédito extraordinario el nuevo depósito de agua de Las Bárzanas, una obra que tiene un presupuesto de 400.000 euros y que debería haber comenzado ya.