El "coach" Rubén Pulido recomienda "llevar una vida sencilla" para alcanzar la felicidad

"Condenados a ser libres, la felicidad pasa por tomar las decisiones correctas". Así podría resumirse la visión que tiene el experto Rubén Pulido sobre la psicología humana. El "coach" personal y deportivo protagonizó ayer del Club de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés en el Palacio Valdecarzana con su ponencia "Sé tu mismo y logra todos tus objetivos". Su teoría sobre la materia, además, se resume también en el libro "Elige tu lobo", publicado el pasado año con la editorial Círculo Rojo y que, desde ayer, está nominado como uno de los mejores libros que han salido de esta firma en 2017.

El experto considera que el primer paso para alcanzar la felicidad reside en plantearse las preguntas correctas. "Cuando pensamos en qué es el éxito, muchos responden que quieren tener fama, poder y dinero", aseguró. "Nos torcemos en la vida adulta. Con 16 años nosotros queremos hacer el bien, ser justos, tener empatía. Lo que nos llena son las cosas sencillas; hay muchos ejemplos de gente adinerada profundamente triste. Nuestras abuelas, con una vida tan sencilla, fueron más felices que Marilyn Monroe", añadió.

De esta forma, todo sería cuestión de prioridades. Y cuando estos objetivos "puros" se pierden, según el experto, una persona puede boicotear inconscientemente su propio futuro. "Como decía Ortega y Gasset, estamos condenados a ser libres. Tomamos miles de decisiones cada día. La clave está en ver en cada conflicto una solución y no un problema. Si vemos lo primero, nuestras decisiones se orientarán al éxito. Si vemos lo segundo, nos equivocaremos por inercia", explicó.

Para ilustrar esta teoría, Pulido contó la historia de un pequeño elefante de circo que, desde pequeño, estuvo atado a un pequeño poste de madera. "Como siendo una cría no fue capaz de derribar el palo, se convenció de que no podía con él. Incluso cuando ya era un ejemplar adulto que podrían tumbar el poste con un soplido", resumió. "Muchas veces nos convencemos de que hay palos en nuestra vida que no podemos derribar. Pero es que si nunca lo intentamos, si no somos positivos, fracasaremos", sentenció.