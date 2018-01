El PSOE y Ciudadanos alcanzan un principio de acuerdo para aprobar el presupuesto

El PSOE y Ciudadanos alcanzaron ayer un principio de acuerdo para sacar adelante el presupuesto de 2018. No obstante, para el gobierno local no es suficiente el voto de la concejala Carmen Pérez Soberón para aprobar las cuentas de 2018 y necesitaría el apoyo de alguno de los otros grupos para no tener que recurrir a la cuestión de confianza. Sólo mantiene abiertas conversaciones, además de con Ciudadanos, con Somos y Ganemos. El PP, por su parte, se descolgó de las reuniones y los socialistas rechazaron las propuestas de IU.

"Nos hemos encontrado con una actitud dialogante por parte del gobierno que se compromete a poner en marcha varios de nuestros proyectos y Avilés necesita unos presupuestos", aseguró ayer Pérez Soberón. El primero de los acuerdos se refiere a la tarjeta ciudadana para los servicios deportivos, culturales... En este caso, la formación naranja planteó al PSOE que el transporte público para los menores de 12 años y los mayores de 65 años sea gratuito. "Vamos a comenzar las conversaciones con el Consorcio de Transportes durante el primer cuatrimestre del año para estudiar la posibilidad de establecer bonificaciones a esos tramos de edad", explicó la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

Otra de las propuestas de Ciudadanos es dar "un nuevo enfoque de los planes de empleo". En ese sentido, ambas formaciones se han puesto de acuerdo para establecer convenios con las empresas de la comarca relacionadas "con los sectores de intereses estratégicos de la ciudad" mediante ayudas a la contratación. "La idea es dedicar 250.000 euros para ello", explicó la concejala socialista. Esa partida era en un primer momento, según añadió Pérez Soberón, de 50.000 euros. "También seguimos profundizando en la agencia de contratación de inversiones", comentó Ruiz.

Lo que no ve Ciudadanos es la apertura de una antena de atracción de inversiones en Bruselas: "La descartamos ya que entendemos que no sirve para el objetivo que se propone". La portavoz de la formación naranja puso además encima de la mesa la necesidad de hacer un estudio para el mejor aprovechamiento de los edificios municipales, como el de Fuero, "claramente infrautilizado" o el futuro uso del palacio de Camposagrado, el de Maqua...

"Hemos tenido varias reuniones porque entendemos que es el debate más importante del ejercicio y estaremos ahí siempre para intentar llegar a acuerdos constructivos para la vida municipales y colaborar para evitar una crisis municipal sin salida", apuntó Carmen Pérez Soberón.

Raquel Ruiz se reunirá hoy con el grupo municipal de Somos -estaba prevista para ayer pero al final se suspendió- para seguir avanzando en un acuerdo ya que, ahora, necesita sus apoyos para que salga adelante el presupuesto.