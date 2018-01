Zarracina niega haber amenazado a Bretón y liga su expediente a "una persecución"

"No me dirigí a ella de malos modos. Esa denuncia no se puede demostrar porque nunca ocurrió lo que se dice", afirmó ayer, tajante, el concejal del PP Francisco Zarracina, que se enfrenta a una sanción del partido por presuntas amenazas a la también edil Ana Bretón. Y es que, según ella y otros testigos, Zarracina le espetó la frase "a ti te voy a hacer llorar" tras una reunión de la junta gestora celebrada el 20 de septiembre. "Es una persecución", dijo el edil sobre su expediente disciplinario, abierto el martes, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tras admitirse a trámite la demanda el 21 de noviembre, paso previo a la instrucción, que a partir de ahora dirigirá la abogada Ana Clavería.

El afectado, flanqueado por los también concejales Alfonso Araujo y Constantino Álvarez, aseguró que la polémica reunión transcurrió con normalidad. "Todo sucedió al final, cuando Bretón y otro miembro de la junta comenzaron a ridiculizarle a cuenta de si había sufrido y llorado por tener que votar en contra de la constitución de un consorcio para la perrera comarcal en el Pleno, en contra de mi criterio", dijo Zarracina. "En ese momento, Constantino Álvarez se fue de la reunión porque no le gustaba la situación. Yo seguí sentado en la misma silla en la que estuve y le dije a Ana Bretón: 'Te estás postulando a presidir el PP de Avilés y cuando te des cuenta de que no te van a poner porque la gestora buscará otro candidato, te van a hacer llorar'", añadió. "Sólo ocurrió eso", relató el edil.

El concejal mantiene que este expediente es fruto de una "persecución" desde que Alfonso Araujo "se postuló como candidato a presidir el PP". "Nos obligan a votar que 'no' al albergue de animales, casi tenemos que votar que no a la ampliación del hotel Ferrera... y siempre tratan de que rompamos la disciplina de voto", aseveró. Zarracina dijo que los nueve meses de la gestora sólo están sirviendo para romper el grupo municipal: "La situación está peor ya que no la logran reconducir y no tienen más armas que las falsedades". Y por esas "mentiras" que, según el concejal, están vertiendo tanto los otros tres concejales del PP -Carlos Rodríguez de la Torre, Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé- como los miembros de la junta gestora, pide "su expulsión del partido y de la política".

Tanto Constantino Álvarez como Alfonso Araujo, sentados a su lado, mostraron su "total apoyo" a Zarracina. "Es una buena persona. Es impresentable todo lo que está pasando y sólo somos noticia por las peleas internas", afirmó Álvarez. El veterano edil quiso mandar un mensaje a la presidenta del PP, Mercedes Fernández, a la que reprochó que no "haya movido ni un hilo" para intentar unificar al grupo municipal de Avilés: "Así no se ganan elecciones".

Alfonso Araujo, por su parte, se mostró sorprendido de que un hecho que sucedió en septiembre se conozca ahora y acusó al comité de garantías de "incumplir el trámite de confidencialidad". También le resulta "curioso" que desde que se implantó una gestora en el PP de Avilés, no se graben las actas de las reuniones de las juntas, cuando antes sí se hacía "por si había discrepancias con lo que luego se ponía en las actas". "Es imposible probar lo que ocurrió", afirmó. Y criticó que "un asunto de esa gravedad" no se recoja en el acta de la reunión del 20 de septiembre "Se incoporó en un anexo quince días después", denunció.

Rodríguez Maniega

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, que estuvo ayer de visita en Pillarno (Castrillón), no quiso entrar a valorar los últimos conflictos en la junta local de Avilés, pero sí dio su apoyo al trabajo que está realizando el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre. "Está llevando a cabo una actuación positiva", aseguró.

Sí opinó sobre el expediente a Zarracina la expresidenta del PP avilesino Carmen Rodríguez Manuega, que a través de las redes sociales aseguró: "A un amigo al que aprecia le están haciendo mobbing en su trabajo -en referencia al concejal-. Bueno, no exactamente en su trabajo, sino en la organización en la que milita y en la que desarrolla un trabajo íntegro en defensa de lo que cree. Le mando un abrazo muy fuerte. No estás solo. Por favor, que los electores echen a la mala gente de la política. Son (somos) los únicos que pueden hacerlo".