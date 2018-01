Los empleados del economato de Llaranes: "No tenemos ayuda"

Una treintena de trabajadores del economato de Llaranes se manifestaron ayer para pedir una solución a su incierto futuro laboral. Los próximos gestores del inmueble, una cadena de súper mercados diferente a la actual, no cuentan con la actual plantilla, según denuncian los afectados. Por ello, piden la mediación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -propietarios del local- para no perder su medio de vida.

El caso se remonta al año al año 2015, cuando el contrato de la actual firma terminaba con los propietarios del local. Tras una infructuosa negociación, la conocida cadena de supermercados dejó de estar interesada en el edificio. Esto fue aprovechado por otra marca, que será la que a corto plazo coja las riendas del negocio. No obstante, los próximos responsables del edificio, según afirman los manifestantes, no tiene intención de contratarles. Los actuales gestores "no tienen sitios para recolocarnos a todos en Avilés y no podemos irnos a 100 kilómetros de distancia con el sueldo de una trabajadora de súper mercado", afirmó Alicia Nuevo, una de las manifestantes. "No hay ayuda", dijo.

Sin embargo, y a pesar de las dos sentencias judiciales desfavorables para sus intereses, los trabajadores del antiguo economato señalan al SEPI como posible mediador. "Aquí hay 30 familias que se van a ver en apuros económicos y un organismo público que no hace nada por remediarlo", criticó Marta Menéndez, otra de las participantes en la concentración, quien añadió que "el SEPI debería de intentar mediar para que nuestros contratos se prorroguen porque los nuevos propietarios también necesitarán trabajadores y nosotros ya conocemos el barrio".

En su periplo parecen tener el apoyo popular. "Entre las de la plataforma digital y las que hemos recogido en persona, acumulamos casi 7.000 firmas", apuntó Nuevo.