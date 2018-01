Quiñones (PP) acusa al gobierno local de negarse a negociar el presupuesto

El PP castrillonense criticó ayer al gobierno local de IU por no "intentar" negociar el presupuesto municipal de este año con los populares. "La concejal de Hacienda, Soraya Casares, después de habérselo reclamado públicamente, dio por fin una respuesta el pasado lunes por escrito a nuestra propuesta para negociar el presupuesto municipal para 2018", manifestó el portavoz municipal del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

"Según la contestación, el gobierno de IU no tiene intención de negociar nada relevante con el PP, ya que, salvo algunas consideraciones que no creo sean adecuadas, lo demás son tópicos, inconcreciones, líneas rojas y mantenimiento de sus posiciones", manifestó.

"Quedáis muy bien como víctimas desinformadas sacando en vuestro periódico una figura de abandonados. No obstante, recordar que fuisteis los primeros con los que hablamos de presupuestos, a los que dimos explicaciones aunque no las hubierais pedido y que siempre he reconocido que vosotros habéis sido los primeros en presentar propuestas", contestó la edil de Hacienda al PP. "Pasarán los cuatro años de mandato y seguiré sin entender algunas formas de actuar. Tal vez tenga que volver a leer a Maquiavelo", concluyó la concejala.