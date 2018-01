La flota de volanta y palangre urge ayudas por el desplome de las cuotas pesqueras

Unas 300 familias asturianas viven con el agua al cuello al albur de las decisiones que se toman a miles de kilómetros. La flota pesquera de volanta y palangre de la región (30 barcos) ha perdido más de la mitad de su cuota desde 2005, año en el que empezó a estar sujeta a un plan de recuperación de la merluza sur y la cigala. Pese a que prometieron a los pescadores ayudas europeas por las paradas biológicas, estas apenas llegaron los dos primeros años. Ayer, armadores y pescadores, hartos de la situación, se reunieron en Cudillero para consensuar actuaciones, entre las que no se descartan las movilizaciones. Por el momento, esperan una contestación de la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez, a la que pidieron una entrevista hace ya dos semanas.

"Cuando empezó el plan, un volantero podía pescar entre 45.000 y 50.000 kilos; este año, entre 20.000 y 21.000 kilos. Lo peor es que para 2017 planteaban una reducción en la merluza sur del 30 por ciento con el fin de llegar en 2020 al rendimiento máximo sostenible. Nos venden que, tras unas gestiones, lo dejaron en un 13 por ciento menos, pero sabemos que el año que viene va a venir el recorte del 17 por ciento y así no podremos trabajar", alertó Ángel Lanza, presidente del colectivo de artes fijas del Cantábrico-Noroeste (volanteros). En el caso de los barcos de palangre, su cuota pasó de los 15.000 kilos al inicio del plan a los 8.000 kilos actuales.

"Lo único que pedimos es una ayuda por el paro biológico y, si es posible, un aumento de la cuota pesquera, porque es mínima. Somos cinco tripulantes por cada barco de palangre y con los gastos de Seguridad Social, carnada, combustible... no lo podemos cubrir", afirmó Constantino Álvarez, portavoz de los palangreros de fondo. Cuando se impuso el plan de recuperación, los pescadores sabían que el recorte anual iba a ser de en torno a un 10 por ciento, pero también estaban incluidas ayudas subvencionadas por la UE: seis meses de paradas subvencionadas al año.

"Las ayudas se concedieron en el primer y el segundo año y se olvidaron. El problema es que no aparecía la parte subvencionable del Estado miembro y de la comunidad autónoma. Quien tiene que tramitar esas ayudas es el Principado y por eso pedimos la reunión con la Consejera, para que las pida, porque sino la flota tiene que amarrar", explicó Lanza.

La flota teme que este plan no sea más que una "tapadera para hacer una reconversión en el sector" por parte de Madrid y de Bruselas. "Están dejando a la flota muerta", lamentan algunos armadores. Y no les falta razón. En los últimos doce años, se ha desguazado el 40 por ciento de los barcos de palangre y volanta. "Y no son más porque no hay presupuesto suficiente para ello. Es que así no se puede trabajar. Y además están los controles, que subieron un 70 por ciento y cada vez son más rigurosos", criticó el presidente del colectivo de artes fijas. Si los pescadores no ven atendidas sus demandas no descartan iniciar movilizaciones: "Que se acuerden de lo que hicimos en la 'guerra de los bolos', cuando conseguimos que los trenes de bolos se quitaran del Cantábrico noroeste. No dudaremos en intentar quemar Asturias", avisó Lanza.