La temática africana del Antroxu "no pretende ofender", dice la edil Hevia

La concejala de Festejos, Ana Hevia, se reunirá hoy con Dulce Gomes, la mujer del colectivo Empoderamiento Femenino Afrodescendiente que tildó la temática del Antroxu, centrada este año en el continente vecino, de "una burla que bestializa a la población negra". El encuentro, de carácter informal, servirá para intercambiar opiniones ya que el Ayuntamiento no variará el programa de las fiestas.

"Respetamos su opinión y transmitiremos que el objetivo del Antroxu no es ofender a nadie. Otros años se ha ido de vikingos o de la Revolución Francesa y no pasó nada. No hay nada fuera de lo normal en la temática del Antroxu", manifestó Hevia, quien se reafirmó en la elección de África: "Los Reyes del Goxu y la Faba ya dejaron clara la amplitud y la diversidad cultural del tema. Se puede ir desde un elefante hasta de egipcio".

En cualquier caso, la polémica no ha pasado desapercibida para el resto de partidos políticos. Izquierda Unida se posicionó ayer a favor de las reclamaciones de las feministas africanas. "Para otros años, habrá que repensar la elección de los disfraces, respetando el resto de culturas y no viéndolo todo desde una perspectiva occidental", argumentó la portavoz, Llarina González. "Es comprensible que les resulte ofensivo y nosotros desde nuestra perspectiva de hombres y mujeres blancos no vamos a decir por qué sí o por qué no se pueden ofender otras culturas", añadió. Mientras tanto, Eva Fernández, de Somos, también comprendió las reclamaciones aunque se mostró más tibia: "Sabíamos que podía ser polémico, pero es una fiesta para ironizar". Agustín Sánchez, de Ganemos, indicó que "el tema de África no pretende menospreciar a nadie".