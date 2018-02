Ni el orbayu puede con el Antroxu avilesino

Desde hace unas horas, Avilés es la capital de África donde más llueve. Pero ni así, la tribu avilesina pudo resistirse a la tentación de disfrutar del desfile de Carnaval, una de las citas más míticas del Antroxu. Y es que la tradición veterana, con 37 años a sus espaldas, no iba a ser dejada de lado por "cuatro gotas". A pesar del orbayu, y de la llovizna a medida que pasaban los minutos, la gente no dejaba de arremolinarse en sitios tan emblemáticos como la Plaza de la Merced para ver pasar los artilugios. Los mismos que el pasado sábado ya hicieron las delicias de mayores y pequeños durante el Descenso de Galiana.

De esta manera, desde las 6 y media, las diferentes peñas fueron desfilando con sus particulares temáticas. Estuvieron "Los Juergapadres", que emulaban el mítico gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial del 2010. O la "Pecera", en cuyas fauces del gran león que era su artilugio, bailaban con ganas personajes tan destacados del Antroxu de Avilés como el coronel Tirovidrio.

Y es que como para no dejarse la piel en la juerga. En las aceras, gente tan distinguida como Spiderman, Kylo Rent, Super Mario, Harry Potter, Darth Vader y hasta pitufos. Centenares de personas disfrazadas que, ya fuera con amigos o en familia, no quisieron perderse una de las grandes citas del carnaval de Avilés. Ya podía caer chuzos de punta, que como dijo Rossi Camero, una de las mujeres de la peña "Abuelo Anselmo": "El Antroxu no te lo pueden contar. Hay que vivirlo al máximo".