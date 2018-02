La orquesta tildada de machista: "La ropa y la coreografía las eligen las bailarinas"

"Nuestra actuación no es machista. Eso es ridículo. El baile y la ropa de las bailarinas lo eligen ellas", defendió José Antonio Alvar, el mánager en España de la orquesta "Funçao Públika", tras conocer el contenido de la moción firmada por Izquierda Unida, Somos y Ganemos en la que califican el show del pasado sábado de "denigrante para la mujer y una apología de la cultura de la violación". Una acusación que ha sentado mal en la formación lusa. "Es muy grave que nos definan así. Sobre todo porque detrás de esas palabras sólo hay intereses políticos", expresó Alvar.

El representante de la banda portuguesa explicó los entresijos del funcionamiento de la orquesta: "La vestimenta y la coreografía las eligen las propias bailarinas en las reuniones donde se decide el desarrollo de la actuación y ninguna mujer que trabaja con nosotros vio nada ofensivo". Por eso, Alvar ve "ridículo" calificar la actuación del pasado sábado de "machista" y carga contra los partidos que así los definieron: "Quieren politizar los espectáculos. Llevamos 200 actuaciones iguales y nunca nadie se quejó".

El origen del reproche viene, a mayores de la coreografía y la vestimenta, por un momento puntual del show, cuando las bailarinas, ligeras de ropa, montaron en bicis estáticas dando la espalda al público. Según denuncia IU, en palabras de su portavoz, Llarina González, uno de los cantantes comentó: "Ahora podéis sacar los móviles y empezar a grabar". A ese punto, el representante de la banda lusa tampoco ve mayores problemas. "No estuve allí y no sé en qué ánimo lo dijo. Pero de todas maneras no es para tanto. Cuando salen chicos pasa lo mismo. A lo mejor, alguna mujer lo puede ver provocativo y dar un codazo al marido. Pero de todas maneras solo es un espectáculo sexy, en ningún caso obsceno".

Esa parte en concreto se trata de una adaptación del videoclip de "Side to Side", una canción de la artista estadounidense Ariana Grande donde varias ciclistas en ropa deportiva pedalean a distinto ritmo. Si bien, "Funçao Públika" lo que hace es imitar la coreografía del tema de la artista de Florida y fusionarlo con la música de la canción "Rockabye", de la banda de música electrónica del Reino Unido "Clean Bandit". "Decir que esa parte es machista equivale a expresar que Ariana Grande también lo es. Lo que hay aquí es un ánimo de censura motivado por intereses políticos", cargó Alvar, que entiende que sus clientes son algo así como "la excusa" para "otros intereses".

De hecho, la moción firmada por Somos, Izquierda Unida y Ganemos no parece afectar a la carrera de la orquesta, habitual de las fiestas de los pueblos, y especialmente reconocida en Portugal, su país de origen. "En nuestra página tenemos decenas de comentarios y todos son positivos. Hace poco estuvimos, por ejemplo, en Guijuelo, en la provincia de Salamanca, y no hubo ni un problema. Sólo en Avilés ha habido críticas", zanjó José Antonio Alvar, mánager en España de "Funçao Públika". El próximo show iba a ser anoche en Salceda de Casedas, en la provincia de Pontevedra, aunque fue cancelado por la lluvia, según explicaron desde el Consistorio gallego.