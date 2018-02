"El viernes me echan y no tengo dónde vivir", afirma una vecina de Las Vegas

"El viernes me echan a la calle y no tengo donde vivir. Puedo ir unos días a casa de una amiga, pero tengo un hijo menor y esto no es vida para él", clamó ayer Rosa Castañón Salceda. Desde junio, reside en un piso de alquiler en Las Vegas, pero ha recibido una orden de desahucio que se llevará a cabo el viernes. "Vivo con el salario social. Vine aquí porque el alquiler era más barato, pero ahora no lo puedo afrontar", explicó. Espera poder acceder a una vivienda de protección social, ya que además es víctima de violencia de genero.

Desde Servicios Sociales señalan que conocen la situación y se ofrecen a poner una solución, pero siempre cumpliendo con los requisitos que existen para acceder a las posibles ayudas.