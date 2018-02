Detenido por quintuplicar la tasa de alcoholemia permitida al volante

Un avilesino de 33 años fue detenido esta madrugada al quintuplicar la tasa de alcoholemia permitida al volante mientras circulaba por la calle Gutiérrez Herrero. Se enfrenta, ahora, a un posible delito contra la seguridad vial.

Los agentes de la Policía Local le dieron el alto al varón, que responde a las iniciales J. L. F. G., a las 02.58 horas de la madrugada. Las dos pruebas de alcohol realizadas dieron un resultado de 1.27 y 1.26, cinco veces más del 0.25 permitido, por lo que ha sido acusado de conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas. El varón no llegó a verse involucrado en ningún accidente.

Asimismo, la Policía Local activo un control preventivo de consumo de alcohol en la calle del Muelle entre las 00.30 y las 02.20 horas. De los 16 conductores examinados, se abrieron cinco expedientes sancionadores: uno por superar la tasa de alcohol, uno por reformas no autorizadas, uno por carecer del seguro obligatorio y dos por la no correcta señalización del cartel de conductor novel.