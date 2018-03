La investigación sobre la mujer desaparecida de Naveces descarta una desaparición forzosa

La Guardia Civil ha reanudado la investigación de la vecina de Naveces, desaparecida desde ayer por la mañana. Por ahora, la hipótesis con la que trabajan los investigadores es una desaparición voluntaria y descartan una desaparición forzosa. La mujer, de mediana edad, salió de su casa en Naveces para dirigirse a su puesto de trabajo en la cocina del Hospital San Agustín de Avilés.

Al no llegar al trabajo sus compañeros se interesaron por las causas de su ausencia pero no pudieron localizarla. Su marido, que se encontraba en su puesto de trabajo en Gijón también intentó localizarla con varias llamadas al teléfono móvil a las que no recibió respuesta.

Los cuerpos implicados en las labores de búsqueda emplean un helicóptero para otear la costa, donde se encontró su coche, ayer junto al restaurante Casa Román de Santa María del Mar. El vehículo estaba abierto y con el bolso dentro. Fuentes de la investigación calificaron de "inquietante" la desaparición. Tiene una hija de 18 años y es muy querida por todos", señaló un vecino de la zona. A la búsqueda de la Guardia Civil se sumó por la tarde el helicóptero del 112.

En las labores de búsqueda colabora también la Policía Local de Castrillón, el Servicio Marítimo y los Geas (Grupo especial de investigaciones subacuáticas).La Policía Nacional busca también a una mujer de 40 años desaparecida la noche del jueves en Gijón.