La familia de Susi Amores, aliviada con la condena al pastelero: "Hace justicia"

La familia de Ascensión ("Susi") Amores, asesinada a golpes en enero de 2016 por su marido Julio Pardo, ha recibido con alivio la sentencia que condena al pastelero avilesino a 24 años de cárcel, casi el máximo de condena que recoge el Código Penal por un delito de asesinato: "Se ha hecho justicia", sostiene. "Los 24 años de cárcel reparan el daño a la familia hasta donde una sentencia puede hacerlo", apuntó ayer la letrada María Martín, que ejerció la acusación particular en nombre de la familia de Susi Amores, la octava mujer asesinada por la violencia machista en España en 2016.

El pastelero aprovechó su derecho a la última palabra, en el juicio que se desarrolló en la Audiencia Provincial el pasado mes de enero, para pedir perdón a los familiares de Susi Amores. "A Susi la conozco desde hace mucho, casi toda la vida estuvimos juntos, los mejores años. Tuvimos dificultades, como todos. Nunca le he hecho daño ni he querido hacérselo. He querido quitarme de delante. Pido perdón a la familia", dijo de forma literal antes de regresar a la cárcel de Villabona. Demasiado tarde para pedir perdón. El único consuelo que les quedaba a los padres y hermanos de Susi Amores es que cayera sobre el entonces presunto asesino todo el peso de la ley. "Sienten que se ha hecho justicia. No ha sido la condena máxima, son 24 años en vez de los 25 que pedíamos, pero creemos que es acorde", añadió María Martín, letrada de la asociación Abogadas para la Igualdad, colectivo que además ejerció la acusación popular a través de la letrada María Pérez.

María Martín destacó la "calidad técnica de la sentencia", de 102 páginas y redactada por el magistrado presidente Francisco Javier Rodríguez Santocildes. "La sentencia es precisa, detallada y refleja todas las pruebas que tuvieron en cuenta los miembros del jurado para emitir su veredicto. El magistrado presidente realiza un análisis pormenorizado. La sentencia es impecable", añadió.

La sentencia no es firme y la defensa sopesa si presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA).