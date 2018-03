Acusan a las feministas de dañar una iglesia protegida en Avilés

La iglesia de San Antonio de Padua -conocida como de los Padres- amaneció ayer con una pintada feminista: un 8M en el comienzo del ábside del templo, en la misma plaza de Carlos Lobo. No es la primera vez que el edificio más antiguo de Avilés se transforma en pizarra para la manifestación política. Alfonso López Menéndez, el párroco de San Nicolás de Bari, reclamó al Ayuntamiento y al Principado su limpieza. "No podemos tocar la fachada nosotros", dijo el sacerdote. "Si no la limpian, haremos sitio para que pongan el resto del calendario de movilizaciones", bromeó. Las pintadas también se extendieron a la plaza de La Merced, donde está la iglesia nueva de Sabugo. Sin embargo, en esta ocasión, las paredes del templo sufrieron solo el daño de esprais.

El pasado año, a finales del mes de enero, las pintadas fueron más grandes y se pudieron ver tanto en la iglesia de los Padres como en la de San Nicolás. En aquella ocasión, además, llegaron a la fachada del histórico café Colón, en la calle de La Muralla.

La iglesia de San Antonio de Padua se llamó de Los Padres porque fueron los franciscanos los que la administraron durante décadas, actualmente la guarda el padre Ángel Fernández, aunque bajo la dirección de Alfonso López Menéndez. Se trata de un templo del siglo XII, es decir, de estilo románico. Acoge en su interior el sepulcro de Pedro Menéndez.