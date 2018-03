La comisión del agua llamará a Varela, Aréstegui y exresponsables de Aquagest

La exalcaldesa socialista y actual consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela; el expresidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui; los concejales Luis Ramón Fernández Huerga (PSOE) y Constantino Álvarez (tránsfuga); y los exediles Carmen Vega, Miguel Ángel Villalba y Elena Villalba -los tres últimos y Aréstegui en procesos judiciales relacionados con el agua- serán llamados a comparecer en la comisión de investigación sobre la adjudicación de este servicio en Avilés para intentar esclarecer las dudas que pesan sobre ese proceso de cambio de gestión o la adjudicación de obras.

Los integrantes de la comisión del agua analizarán hoy las propuestas de los diferentes grupos municipales. Ayer, Izquierda Unida avanzó su solicitud, consensuada con Somos y Ganemos, aunque no se descartan más nombres. El PP, por ejemplo, ya avanzó que no va a proponer ninguno, pero que tampoco va a poner "pegas" a las comparecencias que se planteen. "El PP no tiene nada que ocultar, así que apoyaremos lo que proponga cualquier grupo en la comisión. Sobre todo, queremos que todo sea transparente y si alguien tiene algo que ocultar, que lo justifique", afirmó ayer Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz municipal.

La comisión debe decidir también cuándo se hacen esas intervenciones y el formato -serán a puerta cerrada-. Eso sí, el Ayuntamiento no puede obligar a ninguna de las personas que estén en el listado definitivo a acudir a dar explicaciones ante el órgano. La asistencia es voluntaria, excepto para los concejales que aún estén en el Consistorio y los técnicos municipales.

En la petición que va a formular hoy IU, con el apoyo del resto de grupos, además de representantes políticos locales, hay actuales responsables de Asturagua y exconsejeros de la empresa mixta Aguas de Avilés, que estaban en representación de Aquagest. Así, aparecen Henry Laiño, Ignacio Suárez Bertrand, Sergio Soriano Ruiz, José Ángel Menéndez Mariño y Ángel Miguelsanz Font, todos ellos imputados bien en el caso "Pokémon", que se instruye en un juzgado de Lugo, bien en el de la trama del agua de Corvera, investigado desde un juzgado de Avilés.

También está en el listado Jesús Díaz, exgerente de "Aguas de Avilés. La solicitud de Izquierda Unida incluye también a técnicos del Ayuntamiento de Avilés, como Basilio Jerónimo de Paz, director de Servicios Técnicos; Reyes Suárez, directora de los Servicios Jurídicos; Gemma Miranda, arquitecto técnico, y Germán Blanco, arquitecto técnico del Ayuntamiento.

Los integrantes de la comisión deberán decidir la fecha en la que se convoca a cada uno de los comparecientes, aunque tendrá que ser siempre antes de mediados de abril, que es cuando finalizan los trabajos del órgano. Entonces, también se tendrán que redactar las conclusiones de las indagaciones que están llevando a cabo los concejales, no sin críticas por parte de algunos grupos de la oposición, por las dificultades que están teniendo "para recabar la información requerida", sobre todo la relacionada con la extinta empresa Aquagest y la realización de obras.