"Con un correo te pueden suplantar en las redes", advierten los expertos

"Debemos de ser cautos. Con una cuenta de correo electrónico se puede suplantar en redes sociales", advirtió ayer la abogada Sonia de la Paz, especialista en protección de datos en el entorno digital. La letrada ofreció una charla en el Telecentro de Marcos del Torniello, en la celebración del décimo aniversario de estos locales. Transmitió un conjunto de buenas prácticas para desenvolverse en el entorno virtual que bien pueden resumirse en dos mandamientos principales: "Si no te tomas un café con alguien, no lo agregues en Facebook. No tenemos que hacer nada que no haríamos en la vida real".

Uno de los aspectos fundamentales de la ponencia se centró en la identidad digital. Es decir, el rastro dejado por los usuarios en internet. "Os animo a probar a poner vuestro nombre en Google, y a ver que sale. Por ejemplo, si hicisteis una oposición hace años, probablemente salga vuestro nombre, DNI y la nota que sacasteis", destacó. La protección de los menores también fue un tema a tratar. "Lo más adecuado es no mostrar fotos de niños, ni de su entrada y salida al colegio, ni de las actividades extra escolares. En definitiva, no dar ningún tipo de pista que pueda hacer a los menores reconocibles", apuntó. "Tenemos que intentar en Facebook y otras redes sociales crear un perfil lo más seguro posible. Nunca hay que proporcionar más datos de los necesarios", previno.

Otro importante consejo tuvo que ver con la identidad en el entorno digital. "Debe ser respetable. Por ejemplo, si vemos que alguien en redes nos resulta sospechoso lo mejor es borrarle. Tampoco es conveniente meterse en disputas y si nos vamos de vacaciones, no hay que detallarlo todo, porque esa información se puede utilizar en nuestra contra", explicó la experta, quien dio varios consejos a este respecto. "Hay que tener especial cuidado con las etiquetas, lo mejor es pedir permiso a quien queramos poner en una foto y en nuestro caso, elegir si damos paso o no a una publicación de nuestros amigos", detalló.

A la conferencia, asistieron numerosos usuarios. De la Paz empezó por lo más básico. "Hay que diferenciar entre lo que son las redes sociales como Twitter o Facebook y lo que son las redes de trabajo, donde colocas tu curriculum, como Linkedin", apuntó. Y después tocó temas más concretos como el "sexting", que consiste en enviar textos o fotos eróticos e insinuantes, o la adicción a las redes sociales.