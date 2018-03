Los vecinos de Raíces Nuevo se quejan del estado de la localidad

Los vecinos de Raíces Nuevo denuncian el mal estado en el que se encuentra la localidad. Los residentes se quejan de la escasez del alumbrado público, de la falta de poda de los árboles y de la falta de mantenimiento de aceras y calles. El PSOE de Castrillón se sumó ayer a las reclamaciones de la asociación de vecinos "El Peñón" de Raíces Nuevo y achacó los problemas a "la dejadez absoluta del gobierno de IU".

"Las aceras están parcheadas, con baldosas cada una de una clase", señaló ayer el concejal socialista Javier González. "Asimismo, hay muchos baches como el del paso de peatones de la calle Antonio Machado, frente a la asociación de jubilados, que supone un verdadero peligro para los ciudadanos", añadió.

"Los vecinos de Raíces Nuevo no se merecen la situación que soportan pues se trata de la tercera población de Castrillón en número de habitantes después de Piedras Blancas y Salinas. La asociación de vecinos, a través de su presidenta Ana Carmen Fernández ha reclamado por activa y por pasiva esta dejadez municipal con nulo interés por parte de IU", dijo. Los socialistas sostienen que en el presupuesto municipal de este año no está incluido Raíces Nuevo. "El presupuesto del gobierno local de IU que apoyaron Castrillón Sí Puede (Podemos) y Foro no incluye ni un euro de gasto para Raíces Nuevo", indicó González.

Entre los muchos problemas que denuncian los vecinos se encuentra el acceso peatonal al campo de fútbol "que es penoso y hasta peligroso ya que el estado de la acera y los bolardos rotos constituyen un serio peligro". Los bancos de piedra existentes en el parque junto al campo de fútbol están sucios y las papeleras en estado deplorable, afirman los residentes. Asimismo, critican la ubicación de los contenedores de basura instalados en lugares que, dicen, molestan a los vecinos y quitan visibilidad a los conductores. El estado de los parques públicos , sobre todo las zonas infantiles, es otra de las quejas vecinales.

"Exigimos que el gobierno local de IU se interese por la localidad de Raíces Nuevo durante toda el mandato y no que le baste con un lavado de cara de la localidad cuando se acercan las elecciones municipales", concluyó el socialista González.