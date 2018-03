Los vecinos de Solís pasan más de un día sin agua por una avería

Los vecinos de Solís estuvieron un día y medio sin agua por una avería en la red de abastecimiento, que ha quedado solucionada a primera hora de la tarde de ayer. Los trabajadores municipales detectaron el fallo en la zona de Monte Grande, por la mañana, y hacia las 16.30 horas ya estaba solucionada. "No es habitual, pero tampoco es la primera vez", señala un vecino, que espera que el Ayuntamiento afronte una renovación de la tubería, "que está muy anticuada". Las localidades de Solís, Rodiles, Sama Arriba y Sama Abajo estuvieron afectadas por el corte de agua durante los dos días.

Y es que la falta de agua no solo afecta a los vecinos, ya que Solís es una parroquia en la que se localizan varias ganaderías. Por eso, el Ayuntamiento movilizó a la Policía Local, que visitó las viviendas y caserías para detectar las necesidades de abastecimiento con la intención de hacer llegar a la viviendas cubas de agua para el abastecimiento del ganado, aunque finalmente nadie requirió esa ayuda. "Teníamos agua almacenada por la lluvia que cayó el lunes, pero si llega a alargarse la avería sí íbamos a necesitar las cubas que nos proporcionaran para atender a los animales", afirma una vecina, que tiene una ganadería.

Los animales estaban cubiertas, pero los vecinos de la parroquia esperan que averías así no se repitan. "Para el ganado teníamos agua, pero no tener en casa es un incordio y para las personas mayores que no se pueden desplazar a recoger agua, más todavía", aclara una de las vecinas afectadas.