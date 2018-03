Los burros de La Vallina están identificados y tienen dueño, certifica la Guardia Civil

El barrio de La Vallina, en Luanco, ya no se tiene que preocupar por la presencia de cuatro burros en aparente estado de abandono que en los últimos días deambulaban por las calles del entorno del campo de Miramar aparentemente sin dueño. Ante las quejas de los vecinos, el Ayuntamiento de Gozón decidió recurrir al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para proteger tanto a los residentes como a los animales.

"Queremos agradecer una vez más la actuación profesional e inmediata del Seprona", comentó ayer Arancha Peláez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gozón. "No es la primera vez que recurrimos a ellos y siempre acuden con presteza", añadió. Los agentes del Seprona acudieron a la zona y comprobaron que los animales tenían microchip, por lo que se puede identificar a los dueños. La actuación de la Guardia Civil ha provocado que los propietarios cambiasen de finca a los burros, aunque los vecinos no se sabe a dónde los han llevado.

El agradecimiento en el Ayuntamiento no se queda sólo en los agentes que acudieron a resolver el problema. Una vez que se hizo pública, a través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, la situación de los animales, no tardó en mostrarse la solidaridad de los asturianos.

Tres personas se pusieron en contacto el lunes con el Ayuntamiento de Gozón para ofrecerse a acoger a los animales. Desde Bimenes, Mieres y Lena, tres ciudadanos se presentaron como voluntarios para hacerse cargo de los cuatro burros sin gastos para el Ayuntamiento. "No querían hacerse cargo de uno o de dos, no", comenta agradecida Arancha Peláez, "las tres personas que llamaron estaban dispuestas a acoger a los cuatro animales. Y de forma anónima, no quieren reconocimientos". Un ejemplo que el Ayuntamiento de Gozón agradece.