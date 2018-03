La Corporación avala la subida salarial de las educadoras y Somos las anima a denunciar

Las educadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de Avilés cobrarán este año hasta 3.000 euros más después de que el Pleno ratificara ayer el acuerdo alcanzado entre el gobierno local y los sindicatos municipales. La aprobación llegó tras críticas de la oposición por la fórmula escogida para mejorar el sueldo a las trabajadoras, a través del complemento de productividad, lo que llevó a Somos a votar en contra y al PP y a Ciudadanos a abstenerse. "No es la mejor solución pero este acuerdo permite dar, provisionalmente, una solución al problema", reconoció Agustín Sánchez, portavoz de Ganemos. Carmen Conde, por parte de Izquierda Unida, afirmó que el acuerdo sirve para "paliar la injusticia de las trabajadoras". "Se podría haber hecho mejor, no es nuestra fórmula ni nuestro proyecto sobre cómo pagar a los trabajadores en su justa medida, pero solo nos queda ratificar el acuerdo sindical", comentó.

Somos, el PP y Ciudadanos fueron más críticos. Primitivo Abella, edil de Somos, afirmó que ese complemento es "o injusto o ilegal" y animó a las educadoras a denunciar el acuerdo ante los tribunales -Somos no lo va a hacer- "para consolidar esa subida". Ana Bretón, concejala del PP, tildó de "chapuza" esa fórmula retributiva, lo que conllevó el rapapolvo de Raúl Marquínez, responsable de Personal: "Tienes una empanada mental que no sabes ni por dónde andas. No tienes ni idea de lo que hay que hacer para cobrar la productividad", reprochó.