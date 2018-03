"Ars Poliphonica" se presenta en Avilés con un programa "a capella"

La agrupación "Ars Poliphonica" nunca ha tocado en Avilés. "En Covadonga varias veces; en Oviedo, también", señala Raúl Fernández, su director. Así que el concierto de la iglesia de los Padres que cierra la Semana de Música Religiosa de Avilés esta noche (20.15 horas) será el primero del grupo vocal cántabro, uno de los más aplaudidos, con tres décadas en los escenarios.

Lo particular de "Ars Poliphonica" es que cantan "a capella", esto es, sin instrumentos musicales. El programa que traen es un recorrido histórico a la música religiosa: desde la Edad Media al momento presente. "Uno de nuestros componentes fue alumno de Luigi Molfino, que falleció hace pocos años. Trajo un tema que vamos a interpretar en Avilés. No lo estrenamos nosotros, pero está en nuestro repertorio", apuntó Fernández. Molfino es uno de los compositores de música religiosa contemporáneos: "Hay más, aunque es cierto que no son los más frecuentes", añadió el director del grupo coral que en la actualidad cuenta con siete miembros.