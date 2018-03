Día de recreo en el Palacio Valdés

"Los niños de hoy en día no van mucho al teatro porque siempre están jugando a las máquinas". Esto lo dijo ayer Aarón Calle, de 11 años, que acudió al odeón Palacio Valdés junto a otros 921 alumnos de varios centros educativos de la ciudad para asistir a la interpretación de "Laberinto", una obra didáctica que explica el valor del dinero y la importancia de consumir de forma responsable. La actividad, enmarcada en el ciclo municipal "Aulas a escena", programará en las próximas semanas otras tres actuaciones infantiles.

La jornada de ayer acogió dos pases seguidos de la misma obra para que todos los niños pudiesen sentarse en una butaca con buenas vistas. No obstante, el grueso de los pequeños espectadores ya conocía sus zonas favoritas del teatro. "No creo que haya por aquí ningún niño que no haya venido antes al Palacio Valdés porque hacemos excursiones todos los años para visitarlo o para ver alguna actuación", explicó Yanira Pérez, alumna de 10 años del colegio de Versalles. La joven compartió asiento con estudiantes del Sabugo, Palacio Valdés, Enrique Alonso y La Carriona -un total de 456 espectadores-, a los que les sucedieron otros 466 alumnos de los colegios El Quirinal, Apolinar García Hevia, Poeta Juan Ochoa y Villalegre. Sira Fernández, compañera de clase de Pérez, justificó la importancia de la actividad. "Sí que es un poco raro ver el teatro entero lleno de niños. Me parece que ir al teatro es una cosa de señores mayores, que ellos están más acostumbrados. Pero en realidad hay muchas obras que nosotros también podemos ver", aseguró.

La tradicional falta de gente joven en las plateas se debe, según Aarón Calle, a que las nuevas generaciones tienen hábitos de ocio más relacionados con las nuevas tecnologías. El pequeño, que pese a tener 11 años mencionaba ayer a "los niños de hoy en día" en tercera persona, aseguró que éstos "por lo general siempre están jugando a las máquinas y con sus móviles". "Yo ya vine unas cuantas veces y siempre fue para ver obras de teatro que se hacen pensando en los niños. En el colegio nos llevan a otros sitios a ver compañías de teatro y siempre nos lo pasamos bien. Aunque suela venir gente mayor, el teatro también es divertido para los niños", sentenció.

La obra representada ayer por la compañía "Zarándula" está protagonizado por el personaje de Daniel, un niño que pese a formar parte de una familia humilde no entiende por qué no puede tener ropa de marca como el resto de sus compañeros. Las próximas citas tendrán lugar los días 27 de marzo y 16 y 17 de mayo.