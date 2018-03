Los ediles no adscritos rechazan ampliar la aportación local a la Zalia

Los concejales tránsfugas no adscritos rechazan que el Ayuntamiento de Avilés incremente su participación económica en la Zalia. El edil Constantino Álvarez se pone la venda antes de la herida ya que, por el momento, el Principado no ha solicitado más dinero a los socios. "El consejero Fernando Lastra, con cierto tono de amenaza, afirmó esta semana en la Junta que la situación de la Zalia es mala y delicada y dijo que habría que ir a una ampliación de capital de los que no participaron, en clara referencia a los puertos y a los ayuntamientos. Nosotros, de manera oficiosa, ya le hemos trasladado al gobierno local que no vamos a apoyar que Avilés dé más dinero a un pozo sin fondo", aseveró Álvarez.