La oposición oculta su voto respecto a los presupuestos hasta el Pleno

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Gozón se reunió en la mañana del pasado viernes para preparar el Pleno extraordinario que se celebrará mañana, lunes, a las siete de la tarde, con la aprobación de los presupuestos para el año 2018 como tema de debate.

En la citada comisión se modificó la moción de los presupuestos para incluir una partida de 250.000 euros destinada a afrontar un crédito imprevisto. El objeto del mismo es hacer frente a una indemnización que el Consistorio tendrá que asumir como responsable subsidiario en una expropiación en el barrio de La Arena, una operación urbanística de hace más de una década que la crisis se llevó por delante y ahora deja duras consecuencias.

También se ha incluido en el proyecto de presupuestos una partida de 25.000 euros para dotar un plan de accesibilidad en Luanco, una propuesta que supone un guiño a Izquierda Unida, y un proyecto para el abastecimiento de Susacasa y Perdones, una aspiración del Partido Popular que se ve reflejada en el proyecto presupuestario que presentarán los socialistas.

Fuera del gasto corriente que genera el municipio, el presupuesto propone inversiones concretas por valor de 1.140.000 euros. Las cantidades más altas van al abastecimiento de Cardo y las instalaciones deportivas de Balbín, con 200.000 euros para cada una. A la carretera de Vioño se destinarán 175.000 euros, con otros 150.000 destinados a otras carreteras y caminos del municipio. El abastecimiento supondrá 75.000 euros de inversión, más 67.595 correspondientes a la anualidad del abastecimiento de Peroño.

También se incluye una cantidad genérica destinada a jardines y un parque de skate, así como 40.000 para la pista deportiva del colegio La Vallina, una obra conjunta con la Consejería de Educación.

Los grupos de la oposición siguen guardando silencio sobre su postura respecto a la aprobación de los presupuestos hasta el mismo pleno. El PP no ve que sean los mejores presupuestos posibles pero no parece que vaya a impedir su aprobación. IU tiene claro que no respaldará la propuesta del gobierno por la desconfianza que le generan incumplimientos anteriores. La coalición se debate entre el rechazo y la abstención.