Bendición de ramos bajo techo

"El mal tiempo estropea mucho la Semana Santa", lamentaba ayer una feligresa en el interior de la iglesia de San Antonio de Padua. Minutos antes, la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza había decidido que el paso de la Borriquilla, el que recrea la entrada de Jesús en Jerusalén, no salía a procesionar por las calles de Avilés. La fuerte lluvia y el viento hacía imposible que los cofrades, acompañados de niños vestidos a la antigua usanza hebrea y de romanos, sacaran la talla del templo. "Así no se puede salir. Es una desilusión porque es no poder sacar a la calle el trabajo de mucho tiempo", aseguró Rufino Arrojo, hermano mayor de la cofradía responsable de la procesión que abre la Semana Santa de Avilés.

Pero al mal tiempo se puso buena cara y los avilesinos llenaron la iglesia de San Antonio y se arremolinaron en la entrada del templo con sus palmas y ramos de laurel en las manos para recibir la bendición de manos del cura Ángel Fernández Llano. Antes, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación de la Banda de Música de Avilés, que estrenó una pieza muy propia de Semana Santa titulada "Mesopotamia", del compositor José Vélez García, que se llevó el aplauso del público.

Fernández Llano, en su sermón, afirmó que lo importante en un día como el de ayer "no son los ramos o los trajes o las procesiones". "Si eso no lo haces con amor, es apariencia. Si no se hace con Jesucristo en la cabeza, será una comedia. Que se note la participación en las celebraciones, en las procesiones, pero sobre todo queriendo de veras a Jesús", afirmó el párroco. Fernández Llano lanzó una pregunta: "¿os gusta el mundo que tenemos? Y su respuesta fue que no: "Hay cosas que matan a los niños, que mata de hambre y personas que son perseguidas. Hay muchas enemistades, odios y venganzas. Y eso hace que no nos guste este mundo, porque no es el de Jesucristo. Él quiere un mundo nuevo, donde la gente se quiera, donde se viva en paz", aseguró.

Por la tarde, la cofradía del Cristo de la Verdad y la Vida también tuvo que suspender su procesión por las calles de Versalles.