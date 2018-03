La abstención del PP permite al Alcalde sacar adelante el presupuesto de 2018

Gozón tendrá presupuestos en 2018. El PSOE sacó adelante su proyecto económico gracias a la abstención del Partido Popular, mientras que Izquierda Unida mostró su rechazo a la moción del equipo de gobierno.

Los partidos de la oposición no mostraron sus cartas hasta el Pleno. Incluso, durante su celebración, el PP hizo un quiebro, dejó pasar su primer turno de palabra sin enseñar su voto y esperó a ver qué hacía la coalición de izquierdas. Una vez que los populares vieron el rechazo de la bancada de enfrente, decidieron anunciar su abstención para permitir que Gozón tenga nuevas cuentas.

La moción llegaba de la mano del alcalde, Jorge Suárez (PSOE), que sacó adelante el Pleno de manera plácida, viendo cómo los enfrentamientos llegaban entre los otros dos partidos del Consistorio. Las disputas comenzaron pronto, con la votación del techo de gasto, 9.822.903,25 euros. PSOE y PP se posicionaron a favor. IU empezó a lanzar dardos a los populares en la figura del ministro Cristóbal Montoro.

Metidos en harina presupuestaria, el popular Ramón Artime avisó de que "no son nuestros presupuestos ni los que nosotros presentaríamos", aunque desde que se iniciaron las negociaciones, "fuimos aportando cosas". "Unas se atendieron y otras, no", añadió. Se atendió, por ejemplo, "la mejora de un camino de Vioño y el abastecimiento de agua a Susacasa y Perdones". Fue suficiente para permitir que haya presupuestos: "Nos abstenemos con todas las consecuencias" tras observar "un cambio de actitud en el PSOE". Y aprovechando para atacar a Izquierda Unida: "Ustedes no son imprescindibles para gobernar".

Desde la alcaldía se apreció que el cambio de postura era del PP y Ana Ruiz, de IU, asumió que "no somos imprescindibles, pero hay que gobernar mirando a la derecha o a la izquierda y ya sabemos donde mira el PSOE", quien, recordó, "no cumplió anteriores pactos presupuestarios".

Suárez sacó adelante su propuesta y el Ayuntamiento de Gozón manejará en 2018 un presupuesto que contempla 12.450.000 euros de ingresos y otros tantos de gastos, con una importante porción destinada a pagar la deuda que agobia al municipio.