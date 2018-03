Una avilesina logra una orden de alejamiento para su marido "tras ocho años luchando por ella"

"Conozco a mucha basura que por cuatro perras te queman el coche y te dan una paliza. No es una amenaza, es una realidad". Este fue uno de los comentarios que una avilesina presentó como prueba para conseguir una orden de alejamiento de su expareja, un policía nacional de la ciudad, después de años de presunto maltrato. "Sigo sintiéndome indefensa. Le intenté denunciar decenas de veces desde 2009 y no conseguí la orden hasta el año pasado. Fueron ocho años de amenazas que nadie tuvo en cuenta. Desde entonces, se la ha saltado ya dos veces y me han archivado las denuncias", lamentó ayer la denunciante.

La todavía mujer del denunciado ve "inexplicable" los ocho años de espera: "Fui a Comisaría decenas de veces y me decían que no tenían tiempo, que volviese al día siguiente. Yo creía que para estas cosas existía un protocolo de protección a víctimas de violencia de género. Me sentí indefensa durante casi una década". Cansada de esperar, la denunciante decidió acudir al juzgado el pasado 26 de abril con las grabaciones de varias llamadas por teléfono con su expareja. "Presentando los mismos audios conseguí que a los cinco minutos me redactasen una orden de alejamiento. Lleva en vigencia desde el día 28", asegura. Este dictamen establece que el denunciado debe mantener una distancia de 300 metros durante dos años. "Se la ha saltado dos veces, lo han visto en supermercados de al lado de mi casa que sabe que yo frecuento. Lo denuncié y me lo archivaron. Él, mientras tanto, sigue trabajando como agente de Policía Nacional tranquilamente, su vida no ha cambiado para nada", explicó.

La avilesina tiene otra querella impuesta contra el acusado por una supuesta denuncia falsa. Según confirmó ayer su abogada, el agente denunció a la mujer por hurto en agosto de 2016. "Explicó que en verano se había dejado en el domicilio de mi cliente un par de tarjetas de crédito y que en total le había sustraído algo menos de 400 euros. El 2 septiembre se solicitan diligencias y se pide a la Policía Nacional que presente las imágenes grabadas de los cajeros que supuestamente había utilizado. Responde que dichas grabaciones no existen y en noviembre el denunciante comparece en el juzgado diciendo que perdona a mi cliente. Se acaba de hacer efectivo el recurso contra el sobreseimiento de una querella contra todo esto, porque consideramos que se trata de un delito de injurias contra mi cliente", resumió. "A mí me costó ocho años tener una orden de alejamiento y a él se le permite denunciarme sin ninguna prueba. Me quiere hacer la vida imposible y yo así no puedo vivir. Tengo varios partes de lesiones del hospital y un listado enorme de denuncias que me archivaron. Solo quiero que me deje en paz y que se haga justicia", sentenció la avilesina.