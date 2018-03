El Ayuntamiento licitará "en semanas" las obras con fondos europeos DUSI

El Ayuntamiento de Avilés ya está preparando los pliegos para contratar las obras que se sufragarán con cargo a los fondos europeos DUSI y sacarlos a licitación en las próximas semanas. El concejal de Urbanismo, Luis Ramón Fernández Huerga (PSOE), reconoció en el último pleno que la tramitación de los DUSI se habían alargado "más de lo debido" por el retraso del Estado en autorizar las licitaciones. Y es que hasta que los técnicos municipales no supieron las condiciones para contratarlas no se hizo nada. "Nos podríamos encontrar con la sorpresa de que las licitaciones no se ajustan a lo que marca Europa y tendríamos que devolver ese dinero", comentó.