Los comerciantes, contra los food trucks en Avilés: "Merman el esfuerzo de los de casa"

La Unión de comerciantes de Avilés y comarca (UCAYC) acaba de rechazar la celebración en Avilés del Campeonato de España de Food Trucks, una cita que llegará a Las Meanas entre el 27 de abril y el 1 de mayo y que, además, coincide con la celebración del festival "Bocados Marineros". En un duro comunicado, la entidad. a través de su sección de hostelería, lamenta el beneplácito del Ayuntamiento de Avilés con la iniciativa. "No vale todo en la promoción de una ciudad y sobre manera no vale nada a costa de mermar el esfuerzo de los de casa. No se trata de polemizar, ni de generar un enfrentamiento gratuito puesto que todo lo anteriormente expuesto son datos objetivos. Al contrario, lejos de posturas arbitrarias, creemos firmemente en la necesidad de la colaboración y el diálogo, que han demostrado sobradamente que son el mejor camino para que la ciudad, la hostelería local, los trabajadores y los propios vecinos salgamos ganando", afirman.

Y añaden: "Nuestra sorpresa por el amparo que dicha propuesta ha recibido del Ayuntamiento de Avilés, cuyo beneplácito tiene que tener para ocupar un espacio público de la ciudad, y que acogerá a profesionales de la hostelería y gastronomía de diferentes partes de Asturias y España, maquillado con algún representante local, y que generará –sin duda- pingües beneficios a la empresa organizadora, y efímeros beneficios a la ciudad, y muchos menos a la hostelería local que verá cómo su Ayuntamiento ampara a empresas y profesionales que no solo no tributan y pagan sus impuestos aquí, sino que en la vieja estrategia de "coge el dinero y corre", se aprovechan del tantas veces viejo y falso dicho de que "lo que viene de fuera es mejor", en contraposición a los de casa y a lo nuestro".

Los comerciantes denuncian que ese apoyo del Consistorio a iniciativas gastronómicas foráneas no es nuevo. "Viene a sumarse a otros episodios ocurridos en los últimos tiempos, como la fiesta gastronómica gallega organizada en el pabellón de La Magdalena, gestionado por el IFECAV que preside la alcaldesa de la ciudad; o las actuaciones de orquestas que la concejalía de Festejos programa en la ciudad acompañadas de barras de bar, en lo que tal parece un apoyo y explícito amparo de la administración local a una hostelería paralela a la establecida legalmente en la ciudad, y que está todo el año trabajando, a las duras y a las maduras, para sacar adelante empresas, empleo y promoción de ciudad", aseguran

El "colmo" para los comerciantes es que ese Campeonato está programado en unas fechas en las que la hostelería local, "en un esfuerzo más por la promoción de la ciudad", celebrará la III edición de Bocados Marineros, una iniciativa impulsada por la Mancomunidad Comarca Avilés y la propia UCAYC. "No entendemos cómo se permite contraprogramar por parte de empresas foráneas, lo que entendemos como una total y absoluta falta de respeto a la hostelería local y a sus esfuerzos, y una alfombra roja a esa hostelería paralela de fuera de Avilés".

La Ucayc rechaza uno de los argumentos dados para potenciar ese campeonato, como es de la atracción de turistas -los organizadores aseguran que a la cita celebrada en Gijón acudieron más de 100.000 personas-. "Pues no atrae turismo, más que uno meramente residual (sin que ello suponga su desprecio), y ya sabemos que el papel lo aguanta todo: 100.000 visitantes o un millón qué más da, cuando todos sabemos que esas cifras se calculan a ojeo".