Polémica por el cartel del Bollo: los pasteleros critican que tenga cinco picos y no cuatro

El diseño del cartel de las Fiestas del Bollo ha levantado una gran polvareda entre los confiteros y numerosos avilesinos. El anuncio, que pretende poner el acento en la Comida en la Calle, utiliza una fiambrera con forma de estrella de cinco picos como elemento principal, uno más que el tradicional dulce de la fiesta de primavera. Aunque el Ayuntamiento ya explicó el día de la presentación que el objetivo era poner el foco en el Lunes de Pascua, muchos no han captado la referencia y critican con vehemencia el cartel, al considerar que representa el bollo con cinco picos, en lugar de sus cuatro tradicionales.

Signum, el estudio encargado de realizar el pasquín, no entiende el enfado. "En ningún momento se ha pretendido representar un bollo. Este año nos hemos centrado en la Comida en la Calle y lo más típico de esa fiesta son los recipientes que la gente utiliza para introducir cualquier alimento, no únicamente el bollo", apuntó ayer Monchi Pedreira, responsable de la firma diseñadora. "Somos de Avilés, sabemos perfectamente cómo es un bollo y que tiene cuatro picos. El encargo del Ayuntamiento era poner el acento en la Comida en la Calle", prosiguió. A las explicaciones se sumó la concejala de Festejos, Ana Hevia. De forma escueta matizó que "el cartel no representa un bollo sino un tupper". "Ya lo expliqué el día de la presentación del anuncio", añadió.

A pesar de las indicaciones, muchos vecinos no han acogido de buen grado el diseño. Buena parte del sector confitero no está de acuerdo con la elección. Gerardo López, del Piano de Santa Mónica, asegura que "desde el punto de vista del diseño parece que no se le ha querido dar importancia a lo local". Otros cuatro pasteleros se mostraron ayer contrarios a la imagen, sin dar su nombre.

Por su parte, Carlos Martínez Guardado, divulgador gastronómico, dejó ayer bien claro que el bollo sólo puede tener cuatro picos "porque trata de representar una cruz, por la resurrección de Cristo, tal y como cuentan numerosos expertos". Martínez Guardado lamentó la postura del Ayuntamiento. "La Comida en la Calle es una consecuencia del bollo, que es una fiesta que tiene 125 años de historia y en el cartel no aparece por ninguna parte. Como el año pasado, la elección no ha sido correcta", aseguró. "Cada vez se está dejando más de lado la imagen del dulce tradicional", prosiguió el especialista.

El presidente de la Cofradía del Bollo, Benjamín Lebrato, prefirió alejarse de la polémica y rebajó la tensión diciendo que "al ser una representación artística, está sujeta a la interpretación". El asunto ha suscitado intensas polémicas durante los últimos días en las redes sociales.

En varias publicaciones, los usuarios se lo han tomado a medio camino entre el enfado y el humor, rebautizando la estrella del cartel como "el pentabollo". Otros lo han tildado de falta de respeto hacia una fiesta de gran arraigo en Avilés y que está a punto de llegar.