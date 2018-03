El Beso de Judas salva la lluvia en su décima salida procesional

La hermandad del Beso de Judas fue la última en llegar a la Semana Santa avilesina, en 2008. "En estos diez años hemos salido siempre", explicó Javier Feito, el hermano mayor de la cofradía, minutos antes del inicio de la procesión que recorrió las calles avilesinas: un paso que recrea la traición de Judas a su Maestro, en el huerto de Getsemaní.

Unos ochenta cofrades ataviados con su ya tradicionales túnicas blancas y caperuzas negras esperaron a la lectura del párroco de San Nicolás, Alfonso López Menéndez, que habló desde el balcón de la casa rectoral y recordó que ayer se cumplía el décimo aniversario de la agrupación penitencial y luego subrayó su motivo principal. "Aquí vemos el rostro del traidor con el que tantas veces nos cruzamos", aseguró. "Las amistades mal interpretadas devienen en traiciones", insistió. "Y así vemos al sinvergüenza", concluyó no sin antes echar la vista al cielo: "No quiero tentar a la suerte, que no se ha puesto a llover", señaló.

Los fieles se habían ido agrupando en los primeros minutos del mediodía. El paso de la cofradía estaba aparcado en la entrada del aparcamiento de la Casa de Cultura. De ahí fueron saliendo cada uno de los miembros de la cofradía. El sacerdote de San Nicolás presidió la procesión y tras él caminaron varios concejales del Ayuntamiento.