Denuncian la desaparición de una vecina de Llaranes

La Policía Nacional busca a una vecina de Llaranes que permanece en paradero desconocido desde el lunes por la noche. Se trata de Mercedes Garrido Maldonado, de 37 años y que reside en El Cruce con su pareja desde hace algo más de un año. Fuentes próximas a la investigación explicaron que fue su novio quien presentó una denuncia por desaparición ayer por la mañana, en la Comisaría de la Calle Río San Martín.

Según trasladó a los agentes, Garrido salió de casa a comprar tabaco el lunes por la noche y no ha regresado. No es la primera vez que Merche, como es conocida por familiares y amigos, pasa varios días sin aparecer por casa, pero en medios policiales reconocen que se trata de una "desaparición inquietante". Garrido Maldonado suele acudir a diario a visitar a sus padres, que residen cerca de la plaza Mayor de Llaranes, y en el vecindario también la echaron en falta estos días. "No tenemos ni idea de donde puede estar o qué pudo pasar", señaló ayer su padre. Allegados a la familia pidieron ayuda para localizarla a través de las redes sociales.