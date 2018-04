A prisión tras vender cocaína a un chico con Asperger en plena calle, en El Quirinal

Un avilesino de 20 años ingresó ayer en la cárcel asturiana tras ser pillado con las manos en la masa cuando intentaba vender cocaína a un chico de 19 años que padece síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo. La detención se produjo el miércoles en el barrio del Quirinal y en las proximidades de varios centros educativos. El arrestado, cuya identidad responde a las iniciales C. P., se encontraba al cierre de esta edición en el módulo de ingresos de la cárcel de Asturias, adonde fue trasladado por otra causa que tenía pendiente con la Justicia, según ha podido saber este periódico.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía realizaron el arresto tras recibir una llamada ciudadana en la que se alertaba de que había una persona en Dolores Ibárruri intentando vender droga a un joven que tiene las "facultades psíquicas disminuidas". Los investigadores localizaron al ahora encarcelado "con las manos en la masa" y hallaron en su poder droga (cocaína) y una navaja. La detención se produjo en torno al mediodía.

C. P., conocido de las fuerzas de seguridad desde que era menor de edad, pasó ayer a disposición de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, en funciones de guardia. Se acogió a su derecho a no declarar y la magistrada lo dejó en libertad con cargos por estos hechos, que se siguen investigando.

Según las fuentes consultadas, el arrestado tenía requisitorias policiales en vigor y numerosos antecedentes por tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio. Esos antecedentes son los que le han llevado a prisión. Incumplió una sentencia por la que fue condenado a ocho meses de multa, que no ha pagado, y tiene al menos tres citaciones judiciales diferentes pendientes, según ha podido saber este periódico. Fuentes próximas a la investigación explicaron que la familia del joven con Asperger no ha querido presentar denuncia, si bien las diligencias siguen adelante al haber pillado los agentes a C. P. "in fraganti" y con droga encima. La investigación sigue adelante y no se descarta que se hayan producido más casos.