Lavan un coche de la Policía en Avilés y se graban: "Pa´ que luego digan que los gitanos semos malos"

Una broma muy llamativa (y atrevida). Eso es lo que sucedió en una gasolinera de la avenida de Gijón, a la entrada de Avilés, con un coche patrulla de la Policía Nacional. Mientras el vehículo se encontraba estacionado, próximo a los surtidores, cinco personas de etnia gitana decidieron grabar un curioso vídeo, limpiando el turismo. El material no ha tardado en correr como la pólvora.

"Pa' que luego digan que los gitanos semos malos", llega a gritar uno de ellos, mientras saca brillo al parachoques del vehículo. Y es que ni cortos ni perezosos, estas personas echaron mano de bayetas, jabón y otros útiles para dejar reluciente la carrocería de la patrulla, como una manguera, que utilizan insistentemente. "Y por la jeta de la güela", se cachondean.

La situación no ha pasado a más, tal y como ha informado la Policía Nacional,quien tiene conocimiento del vídeo. No se han producido detenidos ni se han abierto diligencias. Desde el Cuerpo Nacional de Policía no han querido dejar claro dónde se encontraban los agentes en el momento en el que dichas personas comienzan a frotar el coche, aunque suponen que se encontraban pagando o bien en el servicio.