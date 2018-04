La polémica sentencia a "La Manada" se repite en Avilés: El tribunal ve abuso y no agresión sexual a una joven

La polémica sentencia a "La Manada" se repite en Avilés: El tribunal ve abuso y no agresión sexual a una joven

La gran noticia del día a nivel nacional se produjo hoy en Pamplona, con el fallo judicial sobre "La Manada", no exento de polémica al apreciar en los cinco acusados un delito de abusos sexuales y no de agresión sexual o violación de una joven en los Sanfermines. Pero, curiosamente, hoy ha salido una sentencia en Avilés que llama la atención por sus similutudes con la de "La Manada".

En el caso de Asturias, M. B. ha sido condenado a seis años de cárcel por un delito de abusos sexuales, a una joven en un piso de El Quirinal. La Audiencia Provincial considera hechos probados que el acusado, se encontraba el pasado 21 de enero de 2017 en las calles de Avilés, en las inmediaciones del parque Ferrera, y acompañado por T. B., cuando se encontraron con la víctima, a la que convencieron de acudir a su domicilio.

Tras retirarse T.B., ya en casa, y cuando la víctima manifestó que quería irse, el acusado la agarró de los brazos, la introdujo en el baño y le manifestó su deseo de mantener relaciones sexuales con ella, a lo cual ella se negó rotundamente. M. B., lejos de respetar su decisión, apoyó a la mujer contra la pared y la penetró vaginalmente, sin preservativo. La mujer golpeó la puerta para pedir ayuda, lo cual despertó al otro compañero, que fue a preguntar si todo iba bien.

La defensa recurrirá la sentencia: "Desde un primer momento tenía claro que si la sentencia era condenatoria iba a recurrir. Mantengo la inocencia de mi cliente, máxime al haber un voto particular de la Magistrada Marisa Llaneza, que falla absolviendo a mi defendido".

Precisamente, éste es un punto de similitud con el caso de "La Manada": uno de los miembros del tribunal de la Audiencia Provincial era partidario de absolver al acusado, como ocurre en el sonado suceso juzgado en Navarra.

Por otro lado, al igual que ocurre con "La Manada", las acusaciones apreciaban un delito de agresión sexual: la Fiscalía pedía nueve años de cárcel y la acusación particular, doce. El tribunal ha sentenciado, finalmente, que fue abuso y no agresión sexual: aunque hubo acto sexual ejercido con superioridad, sostienen, no se produjo la violencia necesaria para considerarlo una violación.