La flota "lo que necesita son cuotas, no paradas biológicas", dice Pesca

La flota pesquera asturiana lo que necesita "son cuotas, no paradas biológicas", aseguró ayer el director general de Pesca del Principado, Alberto Vizcaíno. El responsable regional defendió la labor del Gobierno autonómico en la gestión de ése área y tachó de "artificial y manipulada" la polémica sobre la normativa de las paralizaciones que tienen como especie objetivo la merluza sur y que afecta, fundamentalmente, a palangreros de fondo, volanteros y la modalidad de pincho caña en Asturias. Los profesionales de esas artes se manifestaron la semana pasada delante de la Junta General de Principado para reivindicar una reunión con la conejera de Desarrollo Rural para conseguir que se tramitarán las ayudas necesaria ante la FEMP ante la escasez de los cupos.

Vizcaíno afirmó que el director general de Ordenación Pesquera, José Luis González, respaldó los criterios aplicados en Asturias. "La autoridad de gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca reconoce en una carta que las paralizaciones no han llegado a tratarse en la Conferencia Sectorial de Política Pesquera, dado que no se alcanzó el consenso suficiente. Además, el texto refleja que 'el consumo de la cuota de merluza sur en los últimos años no justifica la adopción de paradas biológicas'", asegura Alberto Vizcaíno.

El responsable de Pesca señaló que los palangreros de fondo, los de pincho caña y la Federación asturiana de Cofradías están informados de la normativa sobre paradas biológicas y que con todos se han mantenido encuentros. Además, añadió que la Consejería trasladó esa información a la Asociación de Volanderos del Cantábrico Noroeste mediante un escrito enviado el 5 de febrero, junto con la invitación para una reunión.

El director de Pesca afirmó que la flota pesquera asturiana "necesita cuotas, no paradas biológicas". Y recordó que Desarrollo Rural "ya ha obtenido del Gobierno central el compromiso de cuotas de especies como la caballa, así como la puesta en marcha de mecanismos más ágiles para que las sobrantes de merluza -caso del arrastre de fondo- se pongan a disposición de artes que necesitan esas cuotas como volanta, palangre de fondo, pincho caña o artes menores".