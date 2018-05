Fomento analizará la "viabilidad" del plan para soterrar la arteria del puerto

Cuando el debate sobre el trazado para dotar de unos accesos a la margen izquierda del Puerto de Avilés parecía cerrado tras la firma de un protocolo entre el Ministerio de Fomento, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, la petición del análisis de una nueva alternativa para soterrar la arteria del puerto, que además afecta de lleno al plan de vías, ha hecho brotar viejos temores a que, una vez más, ambos proyectos se queden en el aire. "Confío en que Fomento continúe la tramitación y entienda que, tanto el gobierno de Avilés como el partido que representa al Ministerio en Avilés (el PP), están de acuerdo con la línea marcada", aseguró ayer Luis Ramón Fernández Huerga, concejal de Urbanismo de Avilés. Por su parte, Somos Avilés, IU y Ganemos, que presentaron la moción defendieron su idoneidad. Y afirmaron que Fomento tiene que es estudiar todas las alternativas posibles y no solo la ronda norte. También negaron que haya habido "un consenso municipal" sobre esa obra.

Fernández Huerga reprochó a los grupos que votaron la propuesta para incluir en el estudio informativo el plan ideado por los arquitectos Enrique y Marcos Balbín para aprovechar el soterramiento de las vías y hacer un cajón anexo para los tráficos rodados su "interés político y partidista, alejado del interés de Avilés". "La moción me parece absolutamente inoportuna ya que este proceso empezó en septiembre del año pasado y, desde entonces, han pasado unos cuantos meses sin que apareciera ninguna alternativa ni prácticamente ninguna voz que discutiera el camino que el Ayuntamiento había seguido", aseguró. El concejal socialista aseguró que el Ministerio estudiará esa alternativa y la valorará junto con el proyecto de la ronda norte "y verá si técnica y económicamente es viable o es mejor que otras".

El PSOE no estuvo sólo en esas críticas. La Cámara de Comercio de Avilés reprochó duramente la decisión de poner encima de la mesa, ahora, nuevos trazados para dar salida a los tráficos portuarios. "Cuando ya parecía encarrilado este proyecto, con la implicación directa con la implicación directa del Ministerio de Fomento, y con aquiescencia todos los grupos municipales, surgen nuevas voces, nuevas ideas, que por extemporáneas, podrían hacer peligrar los acuerdos alcanzados. La idea de incluir en la misma caja subterránea la línea ferroviaria y el tráfico pesado de la arteria portuaria no sería objetivamente desechable, lo que sí cuestionamos es el momento. Como no podría ser otro modo, estamos de acuerdo con que los agentes activos de la ciudad expresen sus opiniones, pero seremos especialmente beligerantes con las actitudes partidistas que antepongan sus intereses a los de la ciudad", asevera el nuevo presidente cameral, Luis Noguera.

Para la Cámara, la fase del debate de ideas "ya pasó". "No puede ser que un proyecto que es clave y estratégico para la economía local se vea perjudicado por veleidades políticas. Estamos a un año visto de las elecciones autonómicas y locales, y esta Cámara de Comercio tiene experiencia sobre lo que ello supone: es la vuelta a la casilla de salida para muchos proyectos", sentenció.

Noguera teme que la presentación de nuevas ideas desde el Ayuntamiento puedan ser "una disculpa para que la Administración del Estado abandone o aplace su tramitación, a la espera de que el pleno municipal se ponga de acuerdo sobre lo que quiere realmente para el futuro de la ciudad". "Lo que ayer (por el jueves) sucedió en el Pleno es enviar el mensaje a Fomento de que, después de todo lo andado y desandado durante demasiados años, Avilés todavía no sabe lo que quiere", criticó. Y añadió: "Han sido muchos años con debates inertes. Pedidos altura de miras. No pongamos en riesgo el camino andado en proyectos de los que Avilés no puede prescindir".

Los grupos firmantes de esa moción, que apoyaron Ciudadanos y los tránsfugas, rechazan esas críticas. "El PSOE apela a un consenso que nosotros no vimos. No es verdad que hablaran con los grupos sino que se limitó a invitarnos al acto con el Ministro", afirmó David Salcines, portavoz de Somos. Tanto él como su homóloga en IU, Llarina González, sostuvieron que son los socialistas los que llevan "diez años de retrasos" con los accesos al puerto "por emperrarse con la ronda norte". "Los tiempos los marca el consenso y el diálogo y no los procesos electorales", sentenció. Respecto al momento elegido para presentar lamoción, la edil de IU aseguró que su partido conoció la propuesta de los Balbín hace unas semanas.

"No debemos precipitarnos y lo más importante es considerar todas las alternativas posibles y decidir políticamente la que mejor se adecue a las necesidades teniendo en cuenta la nueva centralidad. No sé por qué el PSOE no tiene la mente abierta y recoge las propuestas de nuevos talentos. Para ellos, el único planteamiento posible es la ronda norte", reprochó Salcines.

Agustín Sánchez, de Ganemos aseguró que analizar todas las posibilidades "no puede dificultar la obra" ya que ese proceso es "obligatorio por ley". "El no hacerlo puede llevar al bloqueo a posteriori", advirtió. Foro Avilés también apoyó que se estudie el soterramiento de la carretera.