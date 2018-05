El nuevo bloqueo de la pasarela del Nalón indigna a los vecinos: "Es una ofensa"

Nuevo jarro de agua fría para los impulsores de una plataforma que una las dos orillas del río Nalón entre San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia. La plataforma ciudadana que apoya el proyecto mostró ayer su indignación tras conocer que no se encuentra entre las prioridades del Principado, tal y como desveló el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra. "No hacer esta obra sería una ofensa al Bajo Nalón", señaló José Carlos Suárez.

Lastra declaró en la Junta General del Principado que aún no hay un proyecto para construir la pasarela, pese a que lo anunció hace unos meses a bombo y platillo tras reunirse con los alcaldes de Soto del Barco y Muros de Nalón. Lo que sí hay son 18.000 euros para iniciar la tramitación, incluidos en el crédito extraordinario de la prórroga presupuestaria. "Si hubiéramos tenido presupuesto en diciembre, en abril -fecha a la que se había comprometido el Principado- estaría listo, pero no fue así", señaló Lastra, a preguntas de la diputada de Foro Carmen Fernández.

El alcalde de Soto del Barco, Jaime Menéndez Corrales, confió ayer en que el Principado mantenga su palabra y "la pasarela salga adelante". Los miembros de la plataforma quisieron aclarar que el puente sobre la desembocadura del Nalón "no tiene solo un fin turístico, como dice el consejero, sino que también facilitará a los dos pueblos el uso del autobús, el tren y otros servicios". "No queremos que nos mareen y nos den largas para dejar de ser una de las zonas más castigadas del centro de Asturias", señaló Suárez, que apuntó además que el movimiento vecinal está "ferviendo" y "no va a parar" hasta conseguir que se cumpla la palabra dada tanto al alcalde de Soto del Barco como a la regidora de Muros de Nalón, Carmen Arango.

Una de las cuestiones a aclarar sobre el futuro de la pasarela no solo tiene que ver con la financiación. También está en el aire si el paso que unirá San Esteban y La Arena será móvil. En este caso, sería posible el tránsito de las embarcaciones por la ría. "Y todo eso lleva aclarar mecanismos de gestión sobre, por ejemplo, quiénes son los responsables de abrir y cerrar la pasarela", señaló Fernando Lastra el pasado jueves en un Pleno de la Junta General del Principado.